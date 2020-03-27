В казанском супермаркете нашли медицинские маски по 70 рублей за штуку. Но их уже скупили

В социальных сетях появились фотографии из "Бахетле" на Павлюхина, 57, где горожане обнаружили в продаже медицинские маски. При этом, судя по фото, цена одной штуки составляла 70 рублей при нормальной стоимости 1,5-2 рубля.

Как передает корреспондент ProKazan.ru, в данном магазине продавцы заявили, что маски были в продаже с утра, однако практически все скупил один человек. При этом будут ли еще маски в продаже, продавец уточнить не смог.

Фото телеграм-канал

Напомним, ранее портал ProKazan.ru разбирался, будут ли маски в аптеках Казани и что делать, чтобы защититься от коронавируса.