«Сложите марлю вчетверо»: помогают ли маски при коронавирусе и когда они появятся в аптеках Казани

На сегодняшний день в России по официальным данным зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом, 7 из них – в Татарстане. Из-за нарастающей паники тысячи россиян начали массово скупать медицинские маски и антисептики. Одни приобретают их для собственного пользования, другие – для перепродаж. Такая ситуация обозначилась практически во всех регионах страны, в том числе и Татарстане.

Опрос в группе ProKazan.ru показал, что большая часть проголосовавших не видит смысла в использовании масок, поскольку как средство защиты они малоэффективны. Еще часть пользователей не носят маски, потому что их практически невозможно найти в аптеках.

Корреспондент ProKazan.ru обратился в государственную фармацевтическую организацию «Таттехмедфарм» и попытался узнать, с чем связан дефицит масок. Выяснилось, что средства защиты в наличии имеются, но они не предназначены для продажи:

«На сегодняшний день одноразовые медицинские маски в сети наших аптек отсутствуют. Имеющиеся на аптечном складе дезинфицирующие средства, средства защиты, одноразовые медицинские маски и другие средства защиты направлены в медицинские учреждения. Запас на складе полугодовой».

При этом, под категорию медработников не попадают фармацевты. По словам одного из из них, работники аптек обеспечивают себя масками самостоятельно – приносят запасы из дома.

Что касается обычных горожан, то им гораздо сложнее найти средства защиты. Мы обзвонили десятки частных аптек, но ни в одной из них медицинских масок не оказалось. Ни в государственных, ни в частных учреждениях не знают, когда ожидается их поставка. Похожая ситуация складывается с продажей дезинфицирующих средств и антибактериальных салфеток.

Стойка с оставшимися салфетками в одной из аптек

Корреспондент ProKazan.ru решил проверить их наличие в магазинах и аптеках. В одном из магазинов «у дома» сообщили, что все антисептики и антибактериальные салфетки закончились. Их поставки приходят с перебоями, когда они снова появятся в наличии - неизвестно. Что касается аптек, то в них дезинфицирующие средства и салфетки пока что есть. Однако, согласно сайту «Справочная лекарств», их осталось очень мало.

Антисептики можно найти только в 8 аптеках города

В качестве альтернативы антисептикам фармацевты предлагают использовать хлоргексидин, мирамистин, местамедин или обыкновенную салициловую кислоту.

Также редакция ProKazan.ru связалась с татарстанским штабом по борьбе с COVID-19 и узнала, когда стоит ждать новые поставки масок и помогают ли они на самом деле защититься от вируса:

- Насколько эффективны маски при борьбе с коронавирусом?

Сама маска стопроцентно не защищает человека и вообще более эффективна уже с заболевшими людьми. Лучшие методы по профилактике коронавируса – это избегать людных мест и не посещать массовые мероприятия, мыть тщательно руки. Любые признаки заболевания – утомляемость, насморк, температура от 37 градусов – говорят о том, что нужно иди в больницу или вызвать врача на дом. Все также, как и с обычным ОРВИ.

- Как правильно пользоваться масками?

Достаточно менять маску каждые два часа.

- Когда стоит ожидать поставки масок в госаптеки?

Об этом стоит уточнить непосредственно в самих госаптеках. Только они владеют такой информацией.

- Как в Татарстане собираются восполнять дефицит масок в апетках?

На сегодняшний день предложения от поставщиков масок и производителей отсутствуют. Поэтому по всей России сейчас предпринимаются срочные меры по увеличению производства медицинских изделий. В данный момент можно изготавливать маски самостоятельно из марли.

- Скажется ли дефицит масок на их ценах?

Пока что такой информации не было. Но скорее всего цены подниматься не будут, поскольку это напрямую связано с безопасностью жителей республики.

- Как можно сделать маску самому?

Маску изготовить в принципе не трудно. Достаточно взять марлю и сложить ее в четыре слоя. При этом важно дважды в день проглаживать ее. Таким образом маска становится многоразовой.

- Как можно защитить себя помимо использования масок?

1. Регулярно мойте руки с мылом – после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике, перед едой и приготовлением пищи.

2. При отсутствии доступа к воде и мылу необходимо использовать дезинфицирующие средства или одноразовые влажные салфетки.

3. Не прикасайтесь к лицу и глазам немытыми руками.

4. Не пользуйтесь общими полотенцами.

5. Ежедневно принимайте душ, мойте волосы. Отдавайте предпочтение гладким прическам (распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск инфицирования).

6. В течение дня 3-4 раза промывайте проточной водой лицо и носовые проходы.

7. Ограничьте приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.

8. На работе принимайте пищу только в специально отведенных местах.

На сегодняшний день в России заметно обозначился дефицит защитных средств, тогда как еще в январе только из Казани в китайский город Санья было отправлено более 5 тонн медицинских масок. По сообщению Минобороны, в ответ на это сейчас Китай организует гуманитарную помощь России - вчера самолет ВКС доставил к нам 25,5 миллионов индивидуальных защитных масок. При этом Татарстан тоже не остался в стороне: китайский город Мэйшань планирует отправить 5 тысяч масок в Нижнекамск.

Телефоны «горячей линии» по вопросам профилактики коронавирусной инфекции:

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан

8 (843) 296-02-24

Министерство здравоохранения Республики Татарстан:

8 (843) 231-20-70

