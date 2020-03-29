В Москве скончалась врач-эпидемиолог, у которой нашли коронавирус

В оперативном штабе РФ по борьбе с коронавирусом рассказали о смерти пятой пациентки с COVID-19.

"В Москве скончалась больная, у которой был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. При поступлении в больницу у пациентки 69 лет была подтверждена двухсторонняя пневмония. Врачи провели все необходимые обследования, комплексное лечение, в том числе в отделении реанимации, однако спасти женщину не удалось. Пациентка также страдала кардиосклерозом, атеросклерозом 2 степени и хроническим пиелонефритом", - сообщили в штабе.

Также в оперштабе подчеркнули, что умершая, врач-эпидемиолог по профессии, работала преподавателем в вузе и с больными коронавирусной инфекций не контактировала.

Напомним, ранее в Москве скончались еще четверо пожилых людей, у которых при жизни нашли коронавирус.