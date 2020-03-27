В Казани восстановят экопарк Марьино озеро

В Казани презентовали проект экореабилитации озера Марьино и благоустройства его береговой территории. Об этом сообщают в мэрии города.

В первую очередь, само озеро и территорию вокруг него очистят от мусора. Иловые отложения и избыточную массу макрофитов удалят с помощью специального экскаватора-амфибии, который будет работать прямо на воде, чтобы не повредить прибрежную зону. Берега озера укрепят щадящим способом – с помощью геоматов. Чтобы насытить воду кислородом, предусмотрены два способа аэрации: глубинный – с помощью ранее заложенной системы аэрационных труб, и поверхностный – при помощи принудительной циркуляции воды через водный каскад. Также возле берега будет устроено биоплато из водных растений с очищающими свойствами.

Территорию около озера четко зонируют: со стороны улицы Короленко появится зона отдыха с новыми скамьями и картой озера. В нескольких точках по периметру водоема будут оборудованы смотровые площадки на свайных основаниях, одна из которых появится рядом с биоплато. Там же будут установлены информационные стенды о флоре и фауне экопарка. Обновится покрытие прогулочных дорожек: частично его заменят на террасную доску и гранитный отсев – в зависимости от назначения территории. Также будут высажены декоративные растения и цветники и обустроен плавучий остров для уток.