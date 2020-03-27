Клиенты банка «Открытие» получат отсрочку уплаты взносов по полисам «Росгосстрах Жизнь»

СК «Росгосстрах Жизнь» вдвое увеличивает льготный период по уплате регулярных страховых взносов для всех клиентов банка «Открытие». С 1 марта по 1 июля 2020 года регулярные платежи по полисам с длинными сроками они смогут оплатить в течение 60 дней с указанной в договоре даты. Обычно этот срок составляет 30 дней.

Во время увеличенного льготного периода «Росгосстрах Жизнь» продолжит выполнять все условия и обязательства по договору страхования. Это никак не повлияет ни на доходность, ни на выплаты клиентам банка «Открытие».

«Мы понимаем, что сейчас многие могут оказаться в сложной финансовой ситуации, поэтому приняли решение увеличить льготный период платежей, которые должны быть внесены по договорам страхования с 1 марта по 1 июля текущего года. Также мы хотим напомнить, что остаемся с клиентами, даже если они оказались на карантине или в самоизоляции: большую часть вопросов можно решить по телефону или по электронной почте», -- отмечает Наталья Белова, директор по маркет-менеджменту, член правления «Росгосстрах Жизнь».

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.