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Вперед к инновациям: в Уфе пройдет крупнейшая выставка «Газ. Нефть. Технологии»

Российский нефтегазохимический форум и 32-я международная выставка «Газ. Нефть. Технологии» пройдут в Уфе, в выставочном комплексе «ЭКСПО», с 21 по 24 мая 2024 года.

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ИДЁТ РЕГИСТРАЦИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА РОССИЙСКИЙ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Российский нефтегазохимический форум и 32-я международная выставка «Газ. Нефть. Технологии» пройдут в Уфе, в выставочном комплексе «ЭКСПО», с 21 по 24 мая 2024 года.

Форум и Выставка являются крупнейшей в России площадкой для презентации современного оборудования, технологий и решений для нефтегазохимической отрасли, а также для конструктивного диалога представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества.

Мероприятия проходят при поддержке и участии Минпромторга России и 11 федеральных ассоциаций и союзов.

Организаторами выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности, энергетики и инноваций РБ, Башкирская выставочная компания.

Для участия и посещения деловых мероприятий необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте www.gntexpo.ru

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

«Газ. Нефть. Технологии» входит в ТОП - 3 крупнейших нефтегазовых выставок страны.

В этом году в выставке принимают участие 330 компаний из 38 регионов России, а также из Республики Беларусь, Китая и Узбекистана.

Экспозиция располагается на площади более 14 000 кв. метров выставочного комплекса, а также на открытой площади и дополнительном демонстрационном павильоне.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Российский нефтегазохимический форум – это:

  • 4 дня конструктивного диалога с профессионалами отрасли;
  • 46 деловых мероприятий, 7 потоков;
  • 400 спикеров из России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Китая;
  • Визит делегаций из 5 дружественных стран.

Центральным мероприятием станет Пленарное заседание «Приоритеты технологического развития нефтегазохимической отрасли России: новые вызовы и пути решения». Модератором выступит Вячеслав Мищенко, директор Центра анализа стратегий и технологий развития ТЭК, Член Экспертного совета при Министерстве энергетики Российской Федерации.

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