Российская академия наук усомнилась в экологичности проекта мусоросжигательного завода в Татарстане

Ученые Российской академии наук высказали сомнения по поводу экологичности проекта МСЗ, которые планируют построить в Подмосковье и неподалеку от Казани. Свое заключение они дали по запросу Генпрокуратуры РФ.

В феврале ведомство инициировало проверку сообщений СМИ о несоответствии технологий строительства мусоросжигательных заводов экологическим требованиям.

"В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка законности и обоснованности выдачи разрешительных документов, соблюдению порядка прохождения экологической экспертизы, выбранным местам складирования отходов и способам очистки выделяющихся при сжигании газов от вредных веществ, а также уровню негативного воздействия на природные компоненты и здоровье населения. В целях получения экспертного заключения привлечены ведущие научные учреждения. По результатам будет объективно оцениваться законность деятельности хозяйствующих субъектов, уполномоченных федеральных и региональных органов исполнительной власти", - значилось в сообщении Генпрокуратуры РФ.

По мнению ученых РАН, "технология сжигания мусора без предварительной сортировки на колосниковой решетке с последующей трехступенчатой очисткой дымовых газов в условиях нашей страны неприемлема". Также ученые подчеркнули, что сжигание ТКО предполагает самые низкие затраты на их утилизацию.

"К недостаткам технологии безусловно относится образование и дальнейшая утилизация золошлаковых отходов, а также необходимость круглосуточного контроля и своевременного ремонта системы газоочистки»,— говорится в решении по итогам совета. Экологи и местные жители неоднократно ранее выражали обеспокоенность и тем обстоятельством, что на сжигание будут поступать несортированные отходы", - приводит цитату ученых издание "Ъ".

В компании "РТ-Инвест", которая и должна построить заводы, с выводами экспертов не согласились, сочли, что для анализа была предоставлена искаженная информация о проекте и заявили о необходимости проведения независимого всестороннего обсуждения.

Ранее глава "РТ-инвест" Андрей Шипелов заявил, что протесты против строительства МСЗ под Казанью быстро закончатся, а участие в них принимают проплаченные провокаторы.