Росгвардейцам Татарстана подарили 40 новых автомобилей

Ключи от 40 новых автомобилей вручил Росгвардии Татарстана Рустам Минниханов. Легковые машины «Лада Веста» и «УАЗ Патриот» были приобретены за счет республиканского бюджета в преддверии Дня войск национальной гвардии.

"Пополнение автопарка новыми единицами служебного автотранспорта улучшит условия несения службы сотрудниками ведомства и будет способствовать эффективному и качественному решению стоящих перед территориальным управлением Росгвардии оперативно-служебных задач", - отметили в пресс-службе президента РТ.

Напомним, ранее росгвардейцы Казани устроили для женщин города одно из самых запоминающихся поздравлений на 8 марта.