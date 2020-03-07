На улицах Казани спецназ провел цветочную операцию

В канун 8 марта на улицах Казани можно было увидеть спецназовцев с букетами. Как пояснили в Росгвардии, таким образом военнослужащие казанского отдельного отряда специального назначения ведомства поздравили жительниц города с наступающим праздником.

Для этого спецназовцы, облаченные в специальную экипировку для выполнения боевых задач в особых условиях, вышли на улицу, где дарили прохожим букеты. Не обошлось без недоумения со стороны дам, однако после женщины просили сфотографироваться с росгвардейцами.

Напомним, что в Доме правительства РТ сегодня тоже весьма оригинально поздравили женщин: Валдис Пельш провел для министров игру "Угадай нацпроект".