Граждан, контактировавших с больными коронавирусом, будут отслеживать по геолокации

Сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ввести новые меры по борьбе с коронавирусом. Документ с их перечнем опубликован на сайте Правительства России.

Среди мер - отслеживание граждан, находившихся в контакте с зараженными COVID-19, с помощью данных операторов сотовой связи.

"Минкомсвязи России [поручено] организовать создание системы отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, на основании сведений сотовых операторов о геолокации сотового телефона конкретного лица, предусмотрев возможность оповещения граждан о факте контакта с лицом, больным новой коронавирусной инфекцией",- указано в поручении премьера.

Контактным гражданам будут рассылать сообщения для информирования их о необходимости самоизоляции. Также данную информацию направят в оперативные штабы субъектов Российской Федерации. Срок исполнения поручения - до 27 марта 2020 года.

Напомним, что по данным на 23 марта в России COVID-19 выявлен у 438 человек, большая часть случаев зарегистрирована в Москве. В Татарстане диагноз коронавирус поставлен шестерым гражданам.