В Казани водитель легковушки погиб после столкновения с автобусом

В Казани водитель легкового автомобиля погиб после столкновения с автобусом.

Авария произошла 21 марта в 22:07 на улице Братьев Касимовых напротив дома №47. Водитель автомобиля «Лада» двигался по улице Братьев Касимовых со стороны улицы Зорге в направлении проспекта Победы. По информации МВД РТ, мужчина не выбрал безопасную скорость, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на встречку, где врезался в автобус МАЗ, следовавший во встречном направлении.

В результате ДТП водитель «Лады» 1978 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия. Уточняется, что гражданин не был пристегнул ремнем безопасности.