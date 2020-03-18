Казанцы, сохраняем спокойствие: тревожные сообщения в мессенджерах - фейк

Рассылки в мессенджерах создают панику.

За последние дни редакция получила огромное количество запугивающих сообщений о коронавирусе, надвигающемся дефиците товаров, распылении лекарств с вертолетов и штрафах, в случае, если дети будут ходить по улицам и на кружки в школы.

Верят ли казанцы "вбросам"?

Подавляющее большинство читателей ответило, что считают подобные сообщения глупостями и мы с ними солидарны. Однако, также есть и часть казанцев, которая верят рассылкам в мессенджерах.

Вброс: "Рейды по школам"

Мы запросили комментарий от министерства образования и науки Республики Татарстан. Мухаметова Алсу Дависовна, руководитель пресс-службы прокомментировала:

Это все фейк. Нет никакого регламента и ни о каких штрафах и речи быть не может. Вместо того, чтобы распространять полезную и подтвержденную информацию, они пишут такие вещи и пугают народ.

Вброс: "Вертолет, который будет распылять лекарства. Всем закрыть окна и двери!"

Посыл данного сообщения сам по себе далек от здравого смысла. Однако, впечатлительные казанцы, мало информированные о проблеме коронавируса в целом и о сути вируса в частности, вполне могли поверить.

Спешим сообщить - распыление лекарств с вертолетов тоже фейк. Это подтвердила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева

Вброс: "В Татарстане уже 245 заболевших!"

Также популярность возымела рассылка с информацией о том, что в Татарстане зарегистрировано 180 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По якобы официальным данным Covid-19 заболели уже 245 человек.

Сообщение, в котором истина преувеличена ровно в 245 раз, также было опровергнуто Лейлой Фазлеевой.

Вброс: "Пацаны, общался сегодня со Звоником..."

Рассылка была посредством голосовых сообщений, ниже прикрепляем расшифровку аудиозаписи. По данному сообщению мы пытались получить комментарий от министерства здравоохранения Республики Татарстан, однако, сделать этого нам не удалось. Но, так как на официальных сайтах министерств не имеется подтверждения информации, указанной в сообщении, мы считаем, что сообщение ниже также не имеет ничего общего с правдой.

Пацаны, общался сегодня со Звоником, ну, кто знает его, вы же знаете, что он в министерстве здравоохранения работает в Москве. Короче, они бы уже все закрыли давно. Но, просто правительство не хочет паники народа, потому что народ ломанется за продуктами и переубивает там друг друга в магазинах. Поэтому, готовьтесь к минимум 2-недельному карантину вообще на домашке. Подкупите продуктов на парочку недель, чтобы вообще из дома даже не выходить и не думать ходить на работу или ещё куда-то.

Дефицита продуктов из-за коронавируса не будет. Власти Татарстана призывают не вметать все с полок и не паниковать - «Наши специалисты ежедневно объезжают магазины, контролируют наличие основных продуктов питания. Если к вечеру в некоторых магазинах имеются пустые полки, спрос немного повышен, то на утро следующего дня они заполнены в полном объеме», - прокомментировал ситуацию первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков.

Также мэрия Казани сообщает, что ритейлеры увеличили количество поставок в торговые сети.

На следующей неделе закроют все жд сообщениям внутренние авиаперелеты. Закроют метро, закроют школы, детские сады, торговые центры, и, естественно, отменят все мероприятия массовые, развлекательные. Все позакрывают. Будет карантин в стране, по любому.

Официальных заявлений о закрытии внутренних авиарейсов и жд-сообщений не поступало. Однако, в Россию ограничат въезд для иностранцев с 18 марта.

Так что без паники - тушеночка, гречечка, картошечки и всего остального тащите домой на пару недель, потому что в России вылечиться от коронавируса, к сожалению, невозможно. Так как у нас один аппарат искусственного дыхания на 10000 человек. А, чтобы вылечиться, нужно подключаться к аппарату искусственного дыхания - Зураб не даст соврать.

Департамент здравоохранения Москвы объявил аукцион в электронной форме на поставку, установку и ввод в эксплуатацию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для проведения инвазивной и/или неинвазивной вентиляции легких взрослым. Планируется закупка 164 единиц техники, следует из заявки, размещенной на сайте госзакупок 11 марта.

В России будет самая ***а, если сюда придёт коронавирус. А он уже пришёл, естественно. Никто про это не говорит, так как его даже идентифицировать здесь не могут. У нас нет средств, для того, чтобы провести должные анализы. Ты сдаёшь анализы и пробирки твои осыплют сейчас, в данный момент, в Новосибирск. Ну, и, короче, понимаете, да? В чем, как бы, вся ****я.

Новосибирский ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" зарегистрировал в России разработанную им тест-систему на выявление РНК уханьского коронавируса Covid-19. Согласно документу Роспотребнадзора, для работы с коронавирусом лаборатории нужен почти что самый высокий уровень биологической безопасности из возможных — BSL-3. Это при том, что большинство российских лабораторий, как и везде в мире, имеет уровень безопасности BSL-2. Во временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции не указаны адреса лабораторий. Можно сделать вывод, что часть материалов действительно отправляется на анализ в Новосибирск.

Итальянцы ржали-ржали. Вот, как бы, досмеялись - военное положение и за каждый выход из дома военные просто ловят и штрафуют на 250 евро сразу, а потом просто сажают в тюрьму, тупо, и никто даже не разбирается. В Барселоне сейчас знакомый, он говорит в магазине кроме хамона нет ничего. Хамон можно купить, но он ****й никому не нужен. Ни воды, ни фруктов, ни овощей. Пускают по 10 человек в супермаркет по очереди. Как бы, люди стоят часами в этих очередях, да на самом желе днями стоят в очередях.

Штраф $2000 и тотальная изоляция: статья о том, как за рубежом борются с коронавирусом.

Так что это не шутка, скоро все позакрывают. Ещё не закрыли только потому, что боятся всеобщей паники. Россия - самая большая страна, и если сейчас всем сказать, что все, ****а, сами знаете, что будет. Так что потихонечку готовимся к карантину и попытаемся не заразиться. Да, профилактика - приходите домой и не надо сразу мыть руки. Надо сразу продезинфицировать руки, купить всевозможную ****ю для дезинфекции рук - на заправках пока ещё продаются, в магазинах. Сначала вытираете руки этим раствором, затем снимаете одежду и потом только идёте мыть руки, и, самое главное, лицо, и высмаркиваться. Водички надо пить по-больше, потому что вирус, даже если он в носу или носоглотке, он попадает в пищевод. Там он гибнет от желудочной кислоты, от желудочного сока. И стараться вообще ни с кем не контактировать, не жать никому руку, ни с кем не встречаться, не обниматься, не целоваться. И только такими мерами можно пережить этот вирус, потому что вылечиться от него нереально в российских условиях. Реально только не заразиться и не дать ему распространяться дальше

Официальные рекомендации по мерам предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции от Всемирной организации здравоохранения

Имейте ввиду, россиян будут наказывать за распространение ложной информации.

В законе указано, что за публикацию фейковых новостей гражданам грозит штраф на сумму до 100 тысяч рублей, должностным лицам – до 200 тысяч, юридическим – до полумиллиона рублей.