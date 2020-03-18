Россиян будут наказывать за распространение ложной информации. Федеральный закон от 18.03.2019 № 31-ФЗ «О внесении изменений в статью 15-3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"» вводит запрет на распространение в интернете недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, которая угрожает жизни или здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности.

В законе указано, что за публикацию фейковых новостей гражданам грозит штраф на сумму до 100 тысяч рублей, должностным лицам – до 200 тысяч, юридическим – до полумиллиона рублей.

Максимальная сумма штрафа за фейки будет назначаться в случае, если публикация повлечёт за собой смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу: это до 400 000 рублей для граждан, 900 000 рублей для должностных лиц, 1,5 миллиона рублей для юридических лиц.