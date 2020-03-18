Казанский марафон не состоится в мае из-за коронавируса

Казанский марафон из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки перенесут на август. Об этом сообщают в пресс-службе Минспорта Татарстана.

Вместо 2-3 мая марафон состоится 15-16 августа. На сайте мероприятия уже открыта регистрация на новые даты. Также указано, что организаторы готовы к старту, а участники могут пробежать в августе, пробежать в мае из любой точки мира, перенести регистрацию на 2021 год или вернуть взнос за участие.

"Во всем мире складывается непредсказуемая ситуация: в связи с распространением COVID-19 границы государств закрываются, объявляется карантин, жителям не рекомендуется посещать места массового скопления людей. Сложно представить точные данные о масштабе эпидемии в нашей стране. Лучшим решением в такой ситуации станет проявить бдительность и заботу к себе и окружающим" - отметили в представительстве марафона.

Добавим, что с бронированием отелей для участников также проблем не ожидается: казанские гостиницы уже разрешили туристам отменять бронь без штрафов.