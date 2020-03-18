В Татарстане расследуют хищение денег, выделенных на обустройство федеральных трасс

В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, выделенных на обустройство федеральных трасс. По данным Следкома РТ, уголовные дела возбуждены в отношении 32-летнего директора ООО "Агарум" ("Мошенничество") и в отношении неустановленных должностных лиц ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" ("Халатность")



По версии следствия, в 2018 году компания "Волго-Вятскуправтодор" организовала аукцион на выполнение работ по установке элементов обустройства на федеральных трассах М-5 и М-7 на территории Республики Татарстан и Ульяновской области. Победителем было признано ООО "Агарум", в марте 2018 года был заключен госконтракт, по исполнении которого заказчик принял и оплатил работы в полном объеме.

Между тем установлено, что директор фирмы-исполнителя при утверждении с заказчиком сметы представил поддельные счет-фактуры. Он на 21,5 миллиона рублей завысил стоимость металлического барьерного ограждения. При этом ответственные сотрудники "Волго-Вятскуправтодор" не провели должный

анализ рынка и цен на материалы, что привело к указанию их немотивированной стоимости, принятой за основу при утверждении документации.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Напомним, что накануне стало известно о задержании по подозрению в мошенничестве замглавы МЧС Татарстана.