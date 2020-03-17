Заместитель главы МЧС Татарстана задержан по подозрению в мошенничестве

Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Татарстана, а также директор и заместитель директора одной из казанских фирм задержаны по делу о мошенничестве, а также злоупотреблению должностными полномочиями.

Как рассказали в Следкоме РТ, в течение практически восьми лет - с 2013 по 2020 годы - 57-летний замглавы МЧС республики принимал участие в мошеннических действиях. В это время неустановленные должностные лица ведомства учредили фирму, фактически дублирующую функции ГКУ «Поисково-спасательная служба при МЧС РТ». В дальнейшем злоумышленники занижали оценку степени готовности юридических лиц, оказывавших услуги по профилактике, защите и обеспечению готовности сил и средств на опасных производственных объектах и склоняли их к заключению договоров с подконтрольной им фирмой. При этом к исполнению договорных обязательств привлекались сотрудники поисково-спасательной службы. В результате злоумышленниками был получен доход в размере более 161 миллиона рублей.

В ближайшее время подозреваемым изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.