«Если я захочу домой, меня выпустят»: Россия закрывает границу с Беларусью

Российские власти закроют границу с Республикой Беларусь для передвижения людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Мы также приняли решение о закрытии границы <...> для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов, - сказал он. - Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса" - пояснил Мишустин.

Корреспондент ProKazan.ru поговорил с гражданкой Республики Беларусь о том, что происходит между государствами. В Беларуси у девушки живут родители, с которыми она ежедневно общается.

Ольга (имя изменено), не переживаете по поводу того, что закрыли границы? Что говорят родители?

"Нет, пофиг вообще. Родители тоже особо не парятся. Есть видеосвязь, скучать не приходится. В остальном без разницы. Все сейчас в таком положении."

А вы узнавали, сможете ли выехать домой из России?

"Если сильно захочу домой, то меня выпустят из РФ точно". - считает наша собеседница.

Добавим, что на сегодняшний день в Беларуси зарегистрировано 27 случаев заболевания коронавирусом, 3 человека выздоровело, смертельных исходов нет. В России коронавирусом заразились 65 человека, случаев летального исхода нет.