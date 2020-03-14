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Пять причин, по которым казанцы не любят общественный транспорт. Что с этим будет делать мэрия?

Cегодня, 16:36 68 1 Автор: prokazan.ru
Как мэрия города будет решать эти проблемы

На первый взгляд, в Казани очень хорошо отлажена транспортная система. В городе курсируют автобусы, троллейбусы, трамваи и даже метро. Однако казанцы все равно остаются недовольны. Мы выделили пять несовершенств казанской транспортной системы и попробовали узнать, стоит ли горожанам ждать каких-то изменений.

По данным транспортного сайта Казани, маршрутная сеть города состоит из 58 автобусных, 11 троллейбусных и 6 трамвайных маршрутов. Однако на том же сайте можно найти карту со схемой движения транспорта, среди которых активны только 56 автобусных, 7 троллейбусных и 4 трамвайных маршрута.

Что касается перевозки пассажиров, то в городе заметна тенденция перехода казанцев на личные автомобили. Поэтому с каждым годом количество пассажиров снижается. К слову, на сайте можно найти статистику перевезенных пассажиров городским транспортом:

Что не устраивает казанцев в работе транспорта сейчас?

1. Вечером практически невозможно дождаться транспорт

Информационное табло на одной из остановок города

Наверняка каждому казанцу знакома ситуация, когда в позднее время мимо него проезжает нужный автобус или троллейбус с грустным смайликом вместо номера маршрута. Часто такая ситуация происходит с транспортом, курсирующим с окраин города до центра.

В мэрии города объяснили, почему казанцы не могут дождаться транспорт вечером: это связано с низким пассажиропотоком

«При их разработке [графиков и расписания движения] учитывается режим работы промышленных предприятий, крупных торгово-развлекательных комплексов. Обследования пассажиропотока на маршрутах города показывают, что наибольшая загруженность подвижного состава происходит в часы пик, в остальное время наполняемость транспортных средств составляет от 2 до 3 баллов. <…> В вечернее время в связи со снижением количества пассажиров часть подвижного состава следует в парк, интервал движения увеличивается».

Интересный факт, весь транспорт в Казани контролируется через систему спутниковой навигации «АСУ-Т». Проверка проводится также и в вечернее время. По данным системы, на 21.00 на автобусных маршрутах работает 300 единиц подвижного состава, на 22.00 – 190, на 23.00 – 70.

Что касается водителей транспорта, то они не имеют права проезжать мимо остановок, в том числе при следовании в парк нулевым рейсом в вечернее время. 

2. В Казани есть такие точки города, до которых невозможно добраться без пересадок

Казанский автобус

Зачастую казанцы испытывают проблемы с тем, что не могут доехать напрямую до определенной точки города. Например, после отмены 44 маршрута жители Дербышек лишились возможности добираться без пересадок до Порохового завода. А доехать напрямую до «кварталов» им практически невозможно.

Однако, по данным транспортного комитета, маршрутная сеть Казани в основном обеспечивает беспересадочный переезд из любого конца города:

«Коэффициент пересадочности в городе Казани имеет минимальное значение 1,2, то есть только около 20% пассажиров осуществляют поездки с пересадками».

Московские специалисты из «Научно-исследовательского института автомобильного транспорта» также признали казанскую маршрутную сеть одной из самых удобных. Согласно их исследованиям, транспортная система Казани соответствует реально сложившимся пассажиропотокам и показателям качества. По мнению «НИИАТ», основным приоритетом в Казани должно стать развитие скоростного сегмента.

3. В городе совсем перестали развивать трамвайные пути

Трамвай, следующий по маршруту №5

В 2002 году в Казани действовало 3 трамвайных депо и насчитывалось 23 трамвайных маршрута. Однако с каждым годом трамвайных путей становились все меньше. Так, к 2012 году полностью оказались сняты линии по улицам Пушкина, Бутлерова, Волкова, Островского, Качалова и Татарстан. В мэрии города пояснили, что это было сделано в целях оптимизации маршрутной сети, повышения пропускной способности в центре города и уменьшения пробок:

«Ранее трамвай в основном использовался для доставки сотрудников на крупные промышленные предприятия, заводы. Однако со временем количество перевозимых пассажиров постоянно сокращалось, потребность в трамваях снизилась, что требовало оптимизации»

В 2012 году в городе появился маршрут №5, курсирующий от Железнодорожного вокзала до микрорайона «Солнечный город». Для многих горожан этот маршрут оказался очень удобным, поскольку позволял объехать все шесть районов города за час. На фоне этого многие казанцы стали задаваться вопросом о дальнейшем развитии трамвайных путей. К слову, мэрия города такую инициативу полностью поддержала:

«В 2019 году завершились работы по строительству трамвайной линии по Большому Казанскому кольцу, на участке от ул.Оренбургский проезд до ул.Мидхата Булатова с продлением маршрута на 0,9 км. По мере завершения строительства автодороги до ул.Тульская планируется его закольцевать»

4. За каждую пересадку нужно платить

Пассажиры в казанском автобусе

Реализация идеи с введением неограниченных пересадок на общественном транспорте началась с Москвы. Например, транспортная карта «Тройка» позволяет пассажирам совершить повторную бесплатную поездку в течение полутора часа. После москвичей подобную транспортную реформу попытались провести в Нижнем Новгороде. Однако полностью перевести маршрутную сеть на такую систему не удалось – одно из частных пассажирских предприятий отказалось перевозить новгородцев с бесплатной пересадкой.

К слову, в Казани подобных нововведений ждать в ближайшее время не стоит. В мэрии города объяснили, что подобные транспортные тарифы подходят только для тех городов, где маршрутная сеть сформирована из коротких, пересадочных маршрутов:

«В Казани маршрутная сеть городского пассажирского транспорта разработана с минимальной пересадочностью. Поэтому, в отличие от Москвы и Санкт Петербурга, разработаны длинные маршруты, соединяющие один конец города с другим, либо кольцевые, соединяющие несколько районов. Коэффициент пересадочности, как мы уже отметили, 1,2, т.е. только каждая пятая поездка осуществляется с пересадкой. Это один из самых низких показателей в России»

Однако это не значит, что подобные изменения никогда не коснутся Казани. В мэрии города предположили, что в случае изменения маршрутной сети такой тарифный план может быть внедрен.

5. А нужны ли кондукторы в автобусах?

Турникеты в московском автобусе

На сегодняшний день средняя зарплата казанского кондуктора составляет порядка 30 тысяч рублей. С учетом того, что сейчас в городе трудоустроено около 1 400 кондукторов, их работа обходится властям примерно в 42 млн рублей в месяц.

За последнее время участились жалобы жителей города на то, что многие кондукторы присваивают деньги. Только за февраль 2020 года на хищении денежных средств удалось поймать 51 сотрудника. Все это заставило властей задуматься об установке автобусных турникетов.

Исполком Казани уже изучил опыт применения турникетов в общественном транспорте Москвы. Как показала практика, они заметно снижали скорость движения транспорта и комфорт пассажиров. Из-за входа горожан через единственную дверь и оплаты проезда водителю заметно увеличивалось время посадки. Также на остановках собирались длинные очереди из автобусов, блокирующие движение на дорогах, уменьшалась маршрутная скорость и увеличивались интервалы движения. Недостатки системы турникетов стали сильно перевешивать ее преимущества. Результатом стал отказ от их использования в наземном транспорте:

«В настоящее время Исполнительным комитетом г. Казани изучается опыт городов, внедривших бескондукторную систему оплаты проезда на городском пассажирском транспорте, и рассматривается целесообразность использования данной системы в общественном транспорте Казани. При внедрении данной системы необходимо точно оценить финансовые потери от «безбилетников» и предусмотреть соответствующие компенсации для покрытия выпадающих доходов перевозчиков».

Какие изменения запланированы в транспортной системе?

Во время последней сессии Казгордумы мэр города Ильсур Метшин рассказал о грядущих изменениях, связанных с транспортной системой. Среди них – разработка проекта метробуса. В конце прошлого года казанцы первыми в России протестировали один из них по маршруту 89-го автобуса. Тогда пассажиры остались очень довольны новым видом транспорта. Всего по городу планируется запустить четыре маршрута, один из которых будет курсировать вплоть до ЖК «Салават Купере». Ранее мэр города Ильсур Метшин заявил, что проект первых метробусов может быть готов уже к лету 2020 года. На его организацию власти потратят 15 миллионов рублей. 

Также в марте казанские архитекторы предложили восстановить часть трамвайных маршрутов в центре города. Таким образом они хотят оживить историческую часть Казани и сделать ее более доступной для туристов.

Процесс строительства новой ветки метро

Помимо этого, власти города продолжают развивать казанское метро. В прошлом году началось строительство новой ветки метрополитена, получившей название "Савиновская". На новой линии должны расположиться 12 новых станций. На данный момент На данный момент на месте станции "Сахарова" разрабатывается котлован и проводится монтаж двух тоннелепроходческих комплексов.

Работы по монтажу опалубки Большого казанского кольца

Что касается дорог: на данный момент продолжается строительство Большого Казанского кольца - магистрали непрерывного движения, соединяющей между собой все районы города. Проект включает в себя строительство шестиполосной проезжей части, а также отдельную 13-метровую полосу для скоростного трамвая. К слову, буквально на днях начался второй строительный этап БКК - работы ведутся на участке от улицы Борисковской до Технической, сообщает Миндортранс РТ.

комментарии

Тимур Бекбамбутов
1
14 марта 2020
16:58
Я со своего Паджерика никогда не слезу,деньги зря не тратьте на трамваи и метро.

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43-летняя россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная-2020»
16:12, 22.01.2020
В Башкирии подросток умер в СИЗО
13:53, 22.01.2020
В Москве 9-летнего мальчика засосало в слив в аквапарке
13:35, 12.01.2020
Большинство российских банков перестали выдавать кредиты в магазинах