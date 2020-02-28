В мэрии рассказали, куда в Казани пойдут первые метробусы

Первые метробусы в Казани планируют запустить в "Салават Купере". Об этом сегодня на заседании Казгордумы сообщил Ильсур Метшин.

Он также отметил, что проект может быть готов уже к лету 2020 года. На организацию нового для города вида транспорта выделены первые деньги - 15 миллионов рублей.

Напомним, что метробус - это автобус увеличенной вместимости, одновременно ехать в нем могут до 300 человек. Он двигается по выделенной полосе, а для посадки и высадки организованы специальные станции. В прошлом году в Казани протестировали белорусский автобус, который может использоваться в системе метробусов.