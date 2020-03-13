Боксер Рой Джонс-младший остался в восторге от Казани, Татарстана и Минниханова

Боксер Рой Джонс-младший остался в восторге от Казани, Татарстана и его президента. Об этом он сообщил во время своего визита в столицу РТ.

"Я влюбился в Казань и в Татарстан. У вас очень вкусная еда и очень дружелюбные люди. Я просто наслаждаюсь моментом находясь здесь" - заявил боксер.

Напомним, что Рой Джонс-младший стал почетным гостем турнира по профи-боксу "Кубок Казанского Кремля", а также провел мастер-классы для юных спортсменов Татарстана. Он также встретился лично с Рустамом Миннихановым.

"Накануне я встречался с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и был приятно удивлен тем, насколько он позитивный и хороший человек. Мы с ним отлично пообщались. Он уже пригласил меня вернутся в Казань летом. И да, я абсолютно точно вернусь! Я слышал, Казань летом просто прекрасна" - цитируют известного спортсмена в пресс-службе Минспорта республики.