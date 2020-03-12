В транспортной прокуратуре озвучили две версии крушения вертолета Хайруллина

12 марта на встрече с представителями общественности и СМИ приволжский транспортный прокурор Тимур Кебеков озвучил две версии трагедии, которая произошла в феврале в Татарстане. 7 февраля в Лаишевском районе рухнул вертолет политика и бизнесмена Айрата Хайруллина. На борту был сам Хайруллин, он погиб, его помощник и пилот, оба получили травмы, но выжили.

Человеческий фактор и техническая неисправность - такие версии произошедшего на сегодняшний день назвали в Приволжской транспортной прокуратуре. Основную версию определят после проведения всех необходимых экспертиз, сообщает ТВН.

Напомним, что Приволжским следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по статье 263, части 2 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека. Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом являлись ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.