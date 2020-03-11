В Казани на материнский капитал можно купить восемь квадратных метров жилья

1 марта 2020 года Владимир Путин подписал пакет поправок по расширению программы материнского капитала, увеличив выплаты до 617 тысяч рублей. Эксперты Циан конвертировали эту сумму в квадратные метры и выяснили, сколько от рыночной стоимости жилья казанцам компенсирует маткапитал.

По данным исследования, на материнский капитал можно приобрести пятую часть однокомнатной квартиры при стоимости данного типа жилья в 2,97 миллионов рублей. В двухкомнатной квартире площадью около 48 квадратных метров за эту сумму можно купить площадь, равную балкону и санузлу, средняя стоимость квартиры - 4,3 миллиона. В трехкомнатной квартире стоимостью 5,76 миллионов и площадью 82 квадратных метра в среднем маткапитала хватит, чтобы приобрести кухню.

Также, согласно полученным подсчетам, сумму, равную материнскому капиталу жители Казани могут заработать за 8 месяцев, если в семье работают оба родителя, и за 11, если мама или папа находятся в декрете.