С праздником поздравил всех женщин Татарстана президент республики

Рустам Минниханов в честь международного дня всех женщин, поздравил представительниц прекрасного пола Татарстана.

Несколько ярких цитат президента Татарстана приуроченных к 8 марта:

«За прошедшее столетие этот замечательный праздник настолько прочно и зримо вошёл в жизнь всего нашего многонационального народа, что стал ассоциироваться с самим приходом весны и пробуждением природы. И это не случайно: ведь каждая женщина – сродни яркому весеннему солнцу – озаряет окружающих своей неповторимой красотой и согревает нас любовью, лаской и заботой»

«В юном возрасте мы отмечаем его как праздник мамы и бабушки. Когда взрослеем, он становится для нас ещё и праздником любимых – жён и подруг. В зрелом и пожилом возрасте – это и праздник наших ненаглядных дочерей и внучек. Пожалуй, нет больше в нашей стране другого такого торжества, который доставлял бы всем столько радости и приятных предпраздничных хлопот», — говорится в поздравлении.

«При этом священным ореолом во всех культурах и религиях окружено великое таинство материнства, в котором проявляются самые лучшие женские качества. Отрадно, что сегодня в нашем обществе всё большее понимание и поддержку находят усилия государства, направленные на решение демографических задач, на укрепление института семьи и брака», — говорится в поздравлении.

«Пусть этот прекрасный праздник подарит всем вам, дорогие женщины, целое море цветов и улыбок, привнесёт в вашу жизнь ещё больше любви и взаимопонимания, создаст радостное, созидательное настроение! Оставайтесь столь же милыми, нежными и очаровательными!»