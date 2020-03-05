В Приволжском районе Казани прокуратура оштрафовала коммунальщиков за оголенные провода в подъезде

Прокурорская проверка выявила недочеты в работе одной из управляющих компаний Казани.

Как сообщили в ведомстве, в доме по улице Мавлютова, который находится в управлении УК "УютСервис", в подъезде обнаружили оголенные провода, провисшие слаботочные провода, частичное отсутствие плафонов, а подъезд и входная группа требовали ремонта.

"По закону управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме" - подчеркнули в прокуратуре РТ.

В отношении директора ООО «УютСервис» возбуждено дело об административном правонарушении, Правонарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей в доход государства. В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла в адрес директора управляющей компании представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.