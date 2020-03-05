Казанец в сауне украл у пьяного товарища банковскую карту с 200 тысячами рублей

В Казани вынесли приговор мужчине, который в сауне украл у товарища банковскую карту.

В апреле 2019 года подсудимый, находясь в сауне на улице Вагапова вместе со знакомым, воспользовался нетрезвым состоянием последнего и забрал его карту с деньгами. Позже мужчина похитил с карты 200 тысяч рублей, сообщают в прокуратуре Татарстана.

В биографии подсудимого есть еще один криминальный эпизод: в мае 2019 года он, будучи в состоянии опьянения, учинил скандал с администратором магазина на Ноксинском спуске. В ходе конфликта гражданин достал из кармана брюк нож и стал угрожать администратору убийством. Угрозу сотрудник супермаркета воспринял реально и обратился с заявлением в полицию.

Подсудимый свою вину полностью признал. Суд приговорил его к 1 году 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.