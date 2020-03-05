Женщины в полтора раза чаще страхуют недвижимость от непредвиденных ситуаций, чем мужчины

В преддверии Международного женского дня «Росгосстрах» и банк «Открытие» выяснили, кто из россиян более ответственно относится к страхованию домашнего очага. Как показал анализ профилей более чем 2,5 млн клиентов компании «Росгосстрах», заключавших в 2019 году договоры страхования имущества, представительницы прекрасного пола чаще задумываются о страховой защите своей недвижимости от непредвиденных неприятных ситуаций.

В 59% полисов страхования домов, дач, квартир и домашнего имущества, реализованных в прошлом году «Росгосстрахом» через свои каналы продаж, в качестве страхователей указаны женщины, и в 41% — мужчины. Примерно такое же соотношение и среди клиентов страховщика, оформивших договор страхования в офисах банка «Открытие»: 56% женщин и 44% мужчин.

Самый дорогой объект, принадлежащий физическому лицу и взятый «Росгосстрахом» под защиту в 2019 году, также принадлежит женщине: страховая сумма по этому договору составила почти 535 млн рублей. Самый дорогой объект по договору страхования с представителем сильного пола — 380 млн рублей.

Соотношение женщин и мужчин среди страхующих свои имущественные риски по регионам, где «Росгосстрахом» заключено больше всего договоров страхования ИФЛ, отличается. Так, в Башкортостане и Чувашии почти равная гендерная пропорция — на один дом или квартиру, застрахованные женщиной, приходится один объект, застрахованный мужчиной. А вот, например, в столичном регионе на 5 объектов недвижимости, где страхователем по договору является женщина, приходится 4 объекта, застрахованных мужчинами. В Республике Татарстан, Нижегородской, Вологодской и Архангельской областях на два «женских» полиса страхования ИФЛ — один «мужской».

Уровень проникновения имущественного страхования в сельской России по-прежнему существенно выше, чем в городах. 72,5% россиянок, заключивших договор имущественного страхования с «Росгосстрахом», тем самым обеспечивают защиту строений: загородных домов, дач, построек на приусадебных участках. В сравнении с квартирами строения в большей степени подвержены воздействию различных природных явлений (наводнения, удар молнией, пожары и др.), а значит, риск потерять жилье — зачастую, единственное — существенно выше.

В 23,5% договоров, заключенных женщинами с «Росгосстрахом», объектом страхования является квартира. Причем, россиянки более рационально и взвешенно оценивают все возможные риски и страхуют не только конструктивные элементы квартир (стены, полы, потолок, крышу), но и их внутреннюю отделку, а также домашнее имущество по полному пакету рисков, включая пожар, аварию коммунальных систем, противоправные действия третьих лиц и др.

При этом всего 4% клиенток «Росгосстраха» имеют полисы страхования как квартир, так и строений.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.