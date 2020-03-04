В Татарстане ищут парня, который пропал в середине февраля в Иркутске

В Татарстане может находится молодой человек, который пропал в Иркутске 16 февраля.

По данным поискового отряда "Лиза Алерт", парня зовут Ждан Герасимов, ему 18 лет. Рост 182 сантиметра, худощавый, глаза голубые, волосы русые.

Когда молодого человека видели в последний раз, он был одет в темно-синий пуховик и джинсы такого же цвета, черную шапку-ушанку с голубым мехом и коричневые берцы с красными шнурками.

Все, кто видел молодого человека, могут обратиться на круглосуточный бесплатный номер 8-800-700-54-52.