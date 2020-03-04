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Фото "Лиза Алерт"

В Татарстане ищут парня, который пропал в середине февраля в Иркутске

Cегодня, 21:11 38 1 Автор: prokazan.ru

В Татарстане может находится молодой человек, который пропал в Иркутске 16 февраля. 

По данным поискового отряда "Лиза Алерт", парня зовут Ждан Герасимов, ему 18 лет. Рост 182 сантиметра, худощавый, глаза голубые, волосы русые. 

Когда молодого человека видели в последний раз, он был одет в темно-синий пуховик и джинсы такого же цвета, черную шапку-ушанку с голубым мехом и коричневые берцы с красными шнурками. 

Все, кто видел молодого человека, могут обратиться на круглосуточный бесплатный номер 8-800-700-54-52.

комментарии

Горожанин
0
04 марта 2020
21:13
)))) Он получил в ждан неждан ))))))

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