Киберпреступники списали с карты жительницы Казани 160 тысяч рублей

Жительница Казани обратилась в отдел полиции, когда, проверив свой счет, не обнаружила 160 тысяч рублей. Женщина рассказала, как ей позвонил незнакомец, представившись сотрудником Ассоциации банков России. Мужчина сообщил о подозрительных операциях списания денег с ее карты и предложил положить их на резервный счет.

«Сотрудник» убедил женщину о необходимости скачать специальное мобильное приложение, доступ к которому она получила через ссылку по смс. В страхе оказаться без своих сбережений жительница Казани выполнила все указания звонившего, а после обнаружила нулевой баланс своей карты.

Сотрудники полиции выяснили, что мобильное приложение, скачанное женщиной, позволяет удаленно управлять программами на чужом сотовом телефоне. С помощью этой функции киберпреступники удаляли все смс-оповещения о списании наличных, которые могли прийти на гаджет и предупредить хозяйку.

В настоящее время стражами порядка был установлен IP-адрес компьютера, с которого работали злоумышленники. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».