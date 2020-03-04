В МЧС рассказали подробности взрыва в машине под Казанью

Сегодня утром в Зеленодольском районе по трассе М-7 взорвался автомобиль "Лада XRAY".
На место происшествия были отправлены силы и средства Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона, а также оперативная группа Зеленодольского ПСГ.
По прибытию сотрудниками было установлено, что произошёл хлопок газовоздушной смеси газового оборудования автомобиля. Он выбил стекла в салоне машины и сильно деформировал кузов. Горения обнаружено не было. Для устранения происшествия привлекались 17 человек и 5 единиц техники. В том числе от МЧС: 12 человек и 3 единицы техники.
В результате инцидента пострадали два человека: водитель 1978 года рождения и пассажир 1974 года рождения. Оба пострадавших были госпитализированы в РБК Казани с термическими ожогами головы 1-2 степени.
Причина происшествия устанавливается.
комментарии
ГАЗ ВЗРЫВАЕТСЯ!
Хлопка газа не бывает.
Бывает взрыв газа.
ГАЗОВЫЕ автобусы под ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ!
Взрывается газ!
откуда вас берут а?автор ты дурак
Взрывается газ!
откуда вас берут а?автор ты дурак