В МЧС рассказали подробности взрыва в машине под Казанью

Сегодня утром в Зеленодольском районе по трассе М-7 взорвался автомобиль "Лада XRAY".

На место происшествия были отправлены силы и средства Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона, а также оперативная группа Зеленодольского ПСГ.

По прибытию сотрудниками было установлено, что произошёл хлопок газовоздушной смеси газового оборудования автомобиля. Он выбил стекла в салоне машины и сильно деформировал кузов. Горения обнаружено не было. Для устранения происшествия привлекались 17 человек и 5 единиц техники. В том числе от МЧС: 12 человек и 3 единицы техники.

В результате инцидента пострадали два человека: водитель 1978 года рождения и пассажир 1974 года рождения. Оба пострадавших были госпитализированы в РБК Казани с термическими ожогами головы 1-2 степени.

Причина происшествия устанавливается.

