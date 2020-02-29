Сегодня утром на пересечении Гвардейской и Аметьевской магистрали автомобиль "Рено" въехал в патрульную машину ДПС.
Патрульный автомобиль в момент ДТП стоял на светофоре.
В результате аварии никто не пострадал.
Сегодня утром на пересечении Гвардейской и Аметьевской магистрали автомобиль "Рено" въехал в патрульную машину ДПС.
Патрульный автомобиль в момент ДТП стоял на светофоре.
В результате аварии никто не пострадал.
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