«Нельзя обращаться к экстрасенсам»: как в Татарстане на самом деле ищут пропавших людей

Ежедневно в социальных сетях мы видим десятки ориентировок на пропавших людей. Однако это только одна сторона поисковой деятельности. Но за всем этим стоит огромная, нелегкая и подчас бесплатная работа. Как на самом деле проходят поисковые операции рассказали на пресс-конференции в МВД Татарстана.

Что говорит статистика?

Согласно данным МВД, каждый год в отделы полиции поступает более 4 тысячи обращений об исчезновении граждан. Как правило, местоположение 90% из них удается установить в течение 10 дней.

В 2019 году поступило 162 заявления о розыске, среди которых 32 в отношение несовершеннолетних. На начало 2020 года приходится 473 заявления, из них – 68 по факту пропажи несовершеннолетних.

Артем Латышев и Альберт Юсупов

Когда можно сообщать о пропаже человека?

Заявлять о пропаже человека в полицию следует сразу же. Однако многие до сих пор уверены, что для этого нужно подождать три дня. Об этом во время пресс-конференции также высказался замначальник отдела координации деятельности ОВД по розыску лиц Управления уголовного розыска МВД по РТ Альберт Юсупов:

«До 1993 года, когда еще был СССР, такое действительно было в приказах и инструкциях о розыске. Раньше считалось, что советский человек не может пропасть просто так. Но сейчас поиски начинаются сразу после обращения».

А полицейские всегда ищут людей самостоятельно?

Нет, как правило, им помогают различные волонтерские организации по поиску людей. На территории Татарстана самыми активными являются «Лиза Алерт» (Казань), «Василиса» (Набережные Челны), «След» (Нижнекамск) и «Надежда» (Елабуга). В прошлом году волонтеры помогли установить местонахождение 117 без вести пропавших людей и разыскать еще 55.

В 2019 году местные ведомства начали активно взаимодействовать с волонтерским движением «Лиза Алерт». Организация даже вошла в общественный совет при МВД по РТ и при МВД по городу Казань. Сейчас практически в любом отделении полиции можно найти памятки организации.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» — волонтёрское некоммерческое общественное объединение, занимающееся поиском пропавших без вести людей. Основано 14 октября 2010 года.

По словам представителей движения, количество заявок о пропавших постоянно растет. Если за 2016 год волонтерам поступило 115 сообщений, то в 2019 их количество достигло 551. Это говорит о том, что волонтерская помощь на территории Татарстана с каждым годом ценится все больше.

Корреспондент ProKazan.ru поговорил с координатором казанского волонтерского движения «Лиза Алерт» Артемом Латышевым и узнал, как на самом деле проходят поиски пропавших:

- Как организуются поисковые операции?

Как правило, нам приходят сообщения на горячую линию. Она круглосуточная и действует по всей России. После этого заявка передается в нужный регион, в каждом из них у нас есть подразделение, и далее уже оно занимается непосредственно самой заявкой. Начинают выяснять обстоятельства пропажи, ищут фотографии, связываются с полицией. Далее готовится ориентировка, осуществляется «информационный» поиск, решается вопрос о выезде и точке сбора. В конце соответственно разворачивается сама поисковая операция.

- Насколько при поиске пропавших людей помогают социальные сети?

Одно из подразделений «Лизы Алерт» как раз занимается распространением ориентировок в соцсетях. Зачастую именно от них потом приходит свидетельство, которое мы потом передаем в полицию и отрабатываем сами. Вообще соцсети очень сильно нам помогают, поскольку благодаря ним есть возможность быстро распространить информацию для большой аудитории.

Публикация сведений о потерявшихся в сети Интернет – один из первых шагов, который мы делаем еще до выезда. Например, люди в соцсетях сообщают, что видели пропавшего в определенном районе, значит мы разворачиваем операцию там. Если через некоторое время его вдруг увидели в другом месте, то мы переносим штаб туда.

- Почему после того, как люди находятся, не появляется информация о них?

Мы не в праве распространять такую информацию, потому что это их частная жизнь. Чтобы получить эти сведения, нужно обратиться в пресс-службу МВД. Мы очень сильно следим за репутацией отряда и частные подробности как жизни, так и поиска мы просто не имеем права публиковать.

- А существует ли какая-то сезонность? В какое время года пропадает больше людей?

Сезонность определенно есть. Начинается все с летнего периода, а особый пик — это август-сентябрь. Ближе к ноябрю идет спад сезон. Чаще всего это зависит от погодных условий: летом люди чаще находятся на улице, осенью это связано с лесным и грибным сезоном.

- Чего нельзя делать, когда пропали твои близкие?

Ни в коем случае нельзя обращаться к экстрасенсам. Люди очень часто пытаются таким образом найти пропавших родственников. Но чаще всего они только теряют свои деньги, а результатов, естественно, не получают. За все время не было ни одного случая, чтобы их информация хоть как-то соответствовала действительности. Единственное, чем они могут помочь, это присоединиться к составу группы.

«Лиза Алерт» совместно с мобильными операторами разработали сервис по поиску людей

Для более эффективной работы представители «Лизы Алерт» стараются постоянно совершенствовать системы поиска. Например, совсем недавно совместно с «Билайном» была разработана программа на основе искусственного интеллекта «Beeline AI - Поиск людей». Нейросеть обрабатывает фотографии, полученные с БПЛА, в офлайн режиме и за считанные секунды сортирует полученные снимки, выделяя те, на которых может присутствовать человек.

На данный момент у мобильных операторов существует специальный сервис, разработанный совместно с волонтерской организацией. Он предполагает SMS-информирование абонентов о людях, пропавших рядом с ними.

Помимо поисков пропавших, организация занимается развитием направления школы «Лизы Алерт». Её основная цель – профилактика среди детей от 5 до 10 лет. На занятиях они слушают лекции, во время которых узнаю о тактике поведения в случае, если они вдруг потеряются. Например, за прошлый год была проведена 141 лекция, которые прослушало более 3 тысяч детей.

К слову, любой потерявшийся ребенок или взрослый может обратиться за помощью в отделение «Сбербанка» или ближайшую «Пятерочку». С недавнего времени они совместно с «Лизой Алерт» организовали так называемые «Островки безопасности»:

«Периодически мы получаем заявки с таких вот «островков». Операторы дежурят там в круглосуточном режиме и всегда находятся на связи. По большому счету, такие заявки подразумевают под собой незапущенный поиск, потому что человека нашли еще до момента обращения. Чаще всего в такие ситуации попадают дезориентированные пожилые люди», - пояснил Артем Латышев.

Вывески в магазинах «Пятерочка»

Корреспондент ProKazan.ru решил проверить, насколько хорошо такие «Островки безопасности» работают на территории Казани. Выяснилось, что они функционируют не во всех магазинах. Например, в одной из «Пятерочек» сотрудники заявили, что ничего не знают о проекте. Однако один магазин нам все же удалось найти. Сотрудница «Пятерочки» рассказала, что островки начали свою работу около года назад:

«К нам могут обращаться как потерявшиеся дети, так и люди преклонного возраста. Затем мы звоним по номеру телефона, указанному на вывеске, либо обращаемся к администратору. Она уже связывается с волонтерами. Но пока что таких случаев на протяжение целого года не было».

Что нужно сделать, чтобы обезопасить себя и своих близких (а также помочь другим):

1. Не оставлять без присмотра детей;

2. Оставаться всегда на связи со своими близкими людьми;

3. Не проходить мимо детей, которые выглядят как потерявшиеся, а также мимо людей преклонного возраста, которые могут быть дезориентированы в пространстве;

4. Аккуратнее относиться к пересылаемым сообщениям в соцсетях: если в них не указаны точное время исчезновения или контакты родственников / волонтеров, то на такие сообщения не стоит обращать внимания.