Несанкционированная СМС-рассылка рекламного характера станет причиной штрафа для оператора сотовой связи "Мегафон".

По данным УФАС Татарстана, компания без согласия абонента прислала на его телефон ряд сообщений рекламного характера. При этом владелец номера не давал своего согласия на обработку персональных данных, и этот факт подтвержден в договоре об оказании услуг.

Уже в ходе рассмотрения дела специалисты ведомства выяснили, что рассылка была сделана в связи с тем, что данные об отказе абонента не были внесены в информационно-биллинговую систему оператора связи.

"Мегафону" грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, сообщают в ведомстве.