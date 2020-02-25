Полицейские Казани за четыре минуты доставили в больницу малыша с травмой головы

Экипаж ДПС Казани помог оперативно доставить в больницу 4-летнего малыша с травмой головы.

Как пояснили в ГИБДД РТ, 22 февраля на улице Зорге около дома №95 к полицейским обратился 29-летний мужчина с просьбой довезти до больницы сына. У ребенка был рассечен лоб. Как пояснил отец мальчика Денис Трутнев, дети играли, малыш врезался лбом в скамейку.

Сперва родители пытались на своем автомобиле добраться до больницы, однако попали в сильные пробки.

"У ребенка кровь идет, все-таки, и нам страшно. На краю дороги стоял экипаж сотрудников ГИБДД. Было принято решение обратиться к ним. Ребята поддержали, без лишних вопросов посадили супругу в патрульный автомобиль, взяли ребенка и с мигалками быстро-быстро увезли".

Пострадавшего мальчика доставили в больницу за 4 минуты, сообщают в Госавтоинспекции. Малыша в регистратуру занесли сами полицейские. Добавим, что на дежурстве в этот день находились старший лейтенант полиции Рамиль Туктаров и инспектора ДПС младший лейтенанта Айнур Гарифуллин.