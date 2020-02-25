В Минздраве Татарстана рассказали, как себя чувствуют эвакуированные с лайнера пассажиры

В Минздраве РТ прокомментировали состояние граждан, доставленных в Казань с "коронавирусного" лайнера.
"На 25 февраля состояние здоровья эвакуированных с лайнера Diamond Princess 8 россиян оценивается как удовлетворительное. Повышения температуры не зафиксировано, кашля и насморка нет. Ведётся ежедневный лабораторный контроль" - заявили в министерстве.
Также под контролем находится состояние здоровья медперсонала, который работает с пассажирами судна. Медики обеспечены средствами индивидуальной защиты, за каждым из них наблюдают.
Эвакуированные проведут 14 дней в РКИБ, где пройдут необходимый карантин. В течение этого времени они будут контактировать только с врачами, которые все две недели также будут жить в специальном боксе.
Напомним, что восемь человек, среди которых четверо жителей РТ и один ребенок прибыли в Казань 20 февраля.
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Кроме того, недавно СМИ сообщали о другом похожем случае, когда симптомы коронавируса обнаружились только через 38 дней. Это значит, что инкубационный период болезни может длиться дольше двух недель.