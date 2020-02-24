Казанская журналистка разбилась на снегоходе на Камчатке

Казанская журналистка Лейсан Латыпова, долгое время работавшая на телеканале "Эфир", попала в реанимацию после аварии на снегоходе на Камчатке. Вместе с ней была камчатская журналистка Мария Нетребенко, девушка погибла. Об этом сообщили ее коллеги из "Камчатка-информ".

Известно, что трагедия произошла на трассе биатлонного комплекса ночью 23 февраля после фестиваля "Беренгия". За рулем была Мария Нетребенко, в какой-то момент снегоход врезался в дерево. Как уточнили камчатским журналистам организаторы мероприятия, девушки взяли снегоход без спроса, транспортное средство восстановлению не подлежит.