Минздрав РТ прокомментировал информацию о закрытии Республиканской клинической больницы

Информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджере WhatsApp по поводу закрытию РКБ - это фейк, заявили сегодня, 24 февраля, в Министерстве здравоохранения РТ.

"В выходные и праздничные дни работа РКБ организована в обычном режиме, приемно-диагностические отделения работают круглосуточно, принимают всех обратившихся, ежедневно в ПДО обращаются около 300 пациентов. В праздничные дни фиксируется рост обращений с травмами" - пояснили в министерстве.

В больнице соблюдается ограничительный режим в связи с ростом ОРВИ для посетителей согласно требованиям Роспотребнадзора, при этом доступ ухаживающих к тяжелым пациентам и в отделения реанимации не ограничен.