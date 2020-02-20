В Татарстане сельский депутат избил мужчину за то, что он не смог объехать кучу снега на дороге

Следком РТ возбудил уголовное дело в отношении 54-летнего депутата Совета Бизякинского сельского поселения Менделеевского района РТ. Его подозревают в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

По версии следствия, 16 января 2020 года в селе Иккское Устье Менделеевского района депутат убирал на тракторе снег со двора, после чего свалил его на дороге. Мимо на автомобиле проезжал 52-летний мужчина; он не смог объехать препятствие, связи с чем между депутатом и водителем произошел конфликт. Депутат схватил потерпевшего руками за куртку и ударил головой в лицо, а затем нанес еще два удара кулаком.

По результатам обследования у потерпевшего были диагностированы переломы костей носа. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Тюлячинском районе депутат "подарил" родственникам государственную землю.