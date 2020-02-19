Казань вошла в число самых расточительных городов России

Казань вошла в топ самых неэкономных городов страны. Агентство Zoom market провело соцопрос, в ходе которого респондентов спрашивали о том, экономят ли они на покупках.

В итоге самыми экономными россиянами стали жители Москвы, Волгограда и Омска, а столица РТ в списке оказалась на 21 месте. Также среди экономных - жители Уфы, Новосибирска и Челябинска. Не слишком контролируют свою траты в Екатеринбурге и Краснодаре.

В целом экономными себя считают 56% респондентов, принявших участие в опросе.

Напомним, что ранее корреспондент ProKazan.ru узнал у жителей столицы РТ, сколько на самом деле они зарабатывают.