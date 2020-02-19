Казанец устроил слежку за бывшей девушкой и получил штраф

Житель Казани осужден за незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

По данным Следкома РТ, в феврале 2019 года 33-летний злоумышленник, не имея соответствующей лицензии, через интернет незаконно купил у неизвестного лица техническое изделие, предназначенное для контроля геопозиционирования, попадающее под категорию специальных предназначенных для негласного получения информации.

В дальнейшем злоумышленник установил " жучок" под защиту картера автомобиля бывшей девушки. О причинах его поступка не сообщается, однако правоохранители сочли действия мужчины незаконными. Следователи собрали достаточную доказательную базу для вынесения приговора. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.