На детской игровой площадке в казанской МЕГЕ произошло короткое замыкание

В ТЦ МЕГА в Казани сегодня, 19 февраля, были эвакуированы более тысячи человек из-за короткого замыкания

Как пояснили в МЧС РТ, сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации поступило в ведомство в 11:02; также в здании сработала система оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

Персонал торгового центра провел эвакуацию, здание покинуло 1200 человек. Как установили приехавшие на вызов спасатели, он оказался ложным. Горения не наблюдалось, а причиной срабатывания пожарных сигнализаций стало короткое замыкание плафона люстры на детской площадке "Yu Kids Island".

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