Уроженку Казани в московском метро избили за обнаженную грудь

Уроженку Казани Варю Антонову избили в московском метро из-за демонстрации голой груди. Об этом сама пострадавшая и ее подруга рассказали в своих аккаунтах в соцсетях.

По словам девушек, они впятером ехали ночью с 12 на 13 февраля в полупустом вагоне, общались и шутили. В какой-то момент пострадавшая немного обнажила грудь, это видели ее же друзья, сидящие напротив. После этого, как пишет подруга Вари Карина, к ним подошел молодой человек, чтобы познакомиться и попросил еще раз показать грудь, уже для фото. Девушка согласилась, однако товарищ молодого человека, мужчина предположительно кавказской национальности, отреагировал на поступок агрессивно.