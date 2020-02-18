Китайские спортсмены приедут на Кубок мира по фехтованию в Казань

Шестеро китайских спортсменов приедут в Казань на Кубок мира по фехтованию на рапирах. Соревнования состоятся в столице РТ с 21 по 23 февраля. Как пояснили в Минспорта РТ, запретить допуск участников может только Международная федерация фехтования или уполномоченный ею орган на территории Российской Федерации (Федерация фехтования России).

"На пути в Казань они трижды пройдут мероприятия санитарно-карантинного контроля: в Париже, Москве и Казани. В частности, в каждом аэропорту прибытия будет осуществлена дистанционная термометрия, осмотр врача и лабораторное исследование на наличие коронавируса нового типа", - цитирует ТАСС пресс-службу Минспорта Татарстана.

Также в ведомстве добавили, что обеспечат непрерывное медицинское наблюдение за спортсменами из КНР на объекте размещения и соревнований, при появлении симптомов ОРВИ их госпитализируют.

Напомним, что ранее Кабмин РТ принял решение не допускать до соревнований участников из КНР из-за вспышки коронавируса в Китае.