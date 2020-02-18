ФК "Рубин" сообщил о подписании контракта с футболистом Дмитрием Тарасовым. Как уточнили в пресс-службе клуба, он рассчитан до окончания сезона 2019/20.

Сам футболист в интервью заявил, что счастлив вернуться в большой футбол после травмы и благодарен за этот шанс, а ближайшей целью ставит войти в основной состав команды, так как конкуренция очень большая.

"У нас действительно были беседы с тренером, но я думаю, пусть это останется между нами, чего он ждет от меня. Моя задача - не подвести его и команду" - заявил Тарасов.

Информацию о контракте с новым игроком "Рубин" опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях, и болельщики команды уже высказались по этому поводу.

"Самое бесполезное приобретение. чистый ноль"

"Смотрите, чтобы под футболку ничего лишнего не надевал..."

"Это фиаско"

"Чувствую будет много шуток в сторону Рубина))) ну ничего, зато к комикам всегда много внимания прессы))"

"Ндэ. Придется на время убрать шарфик подальше..." - комментируют разочарованные болельщики.

Также подписчики ФК вспомнили, что Тарасов был женат на поп-певице Ольге Бузовой:

"Бузов подъехал!"

"Концерт Бузовой в Казани к этому событию приурочен?"!

"концерт Бузовой скорее в связи с этим событием будет отменён" - шутят пользователи.

Напомним, что Тарасову 32 года, он воспитанник СДЮШОР "Спартак". Выступал в сборной России, а также клубах "Томь", "Москва", "Локомотив"; в составе последнего получил тяжелую травму ноги, кроме того, спровоцировал скандал, выйдя в Турции на поле в майке с Путиным. Тарасов в течение четырех лет являлся мужем певицы и телеведущей Ольги Бузовой.