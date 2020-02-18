Жительнице Татарстана, пытавшейся дважды продать младенцев, вынесли приговор

4,5 года в колонии проведет 24-летняя жительница Альметьевска, пытавшаяся дважды продать младенцев через соцсети. Приговор вынес Преображенский районный суд Москвы.

Установлено, что в 2017 году беременная девушка столкнулась с финансовыми трудностями и хотела продать еще не родившуюся дочь через соцсети. Тогда полицейские замаскировались под покупателей, чтобы пресечь преступление. Они договорились, что отвезут женщину в Москву и там организуют роды. Однако ближе к дате «икс» девушка перестала выходить на связь.

В январе прошлого года, вновь ожидая пополнения, девушка снова разместила в социальных сетях объявление о поиске родителей для будущего малыша – сумма за продажу ребенка значилась в 1 миллион рублей. Тогда она все же решила довести дело до конца и под контролем оперативников приехала рожать в Москву.

Когда ей передали миллион и получили расписку, что она не будет препятствовать воспитанию малышки в новой семье, девушку задержали. Сейчас трое ее детей находятся на воспитании бабушки, сообщает Сhelny-biz.ru.