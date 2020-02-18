«Кто-то помыться захотел»: в казанском поселке неизвестные украли мобильную баню

В поселке Салмачи неизвестные украли мобильную баню, стоящую около одного из частных домов. Об этом в соцсетях сообщил сам хозяин.

"Украли мобильную баню. Стояла в Куюках ул.Овражная д.1е за пятёркой. Если кто видел ,сообщите пожалуйста" - пишет автор поста.

"Как так можно"

"Скоро так дома начнут воровать мобильно.утром ушёл хозяином вечером вернулся бомж)"

"Кто то помыться захотел"

"Судя по тому, что рядом дома, значит кому-то мешало"

"Ветром унесло, вчера ветер сильный был" - пишут казанцы в комментаторах.

Напомним, что вчера в РТ было объявлено штормовое предупреждение: по прогнозам синоптиков, скорость ветра в районах республики могла достигать 25 метров в секунду, в Казани - до 22 метров в секунду.