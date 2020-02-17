Казанцы смогут сняться в фильме Бекмамбетова про летчика Девятаева

В Кронштадте стартовали съемки фильма о подвиге группы Михаила Девятаева. Главную роль в картине играет Павел Прилучный, а казанцы смогут сняться в массовке: в столицу РТ съемочная группа приедет в конце весны. В Казани будут снимать сцены, связанные с периодом войны - в это время Михаила Девятаева дома ждала супруга, а также сцены 1957 года, когда герой узнает о своем награждении.

Бюджет фильма составит порядка 600 миллионов рублей, планируется, что он выйдет на экраны в феврале 2021 года, а право снять фильм Тимуру Бекмамбетову дал сын героя. Рабочее название картины - "ФАУ. Побег из ада".

Напомним, что Михаил Девятаев жил в Казани с 1934 года, в действующей армии находился с 22 июня 1941 года. В 1944 году попал в немецкий плен, а в 1945 вместе с другими советскими военнопленными угнал самолет, на котором группа совершила побег. Девятаев пилотировал машину, а командованию российской армии доставил стратегически важные сведения о засекреченном центре, где производилось и испытывалось ракетное оружие нацистского рейха, точные координаты стартовых установок "Фау-2". После войны работал в Казанском речном порту, а через 12 лет, 15 августа 1957 года по инициативе Сергея Королёва Михаилу Девятаеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Девятаев умер в 2002 году, похоронен на Арском кладбище.