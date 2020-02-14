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Фото МВД РТ

Полиция Татарстана ищет жертв банды вымогателей. Они также похищали людей

Cегодня, 14:46 248 0 Автор: prokazan.ru
Пострадавшим необходимо позвонить по телефону 02

МВД Татарстана разыскивает потерпевших, пострадавших от действий участников организованного формирования

Как сообщили в ведомстве, сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью МВД при силовой поддержке сотрудников отряда специально назначения «Гром», совместно с сотрудниками Росгвардии республики задержали участников противоправной группы, подозреваемых в вымогательстве и похищении человека.

Установлено, что фигуранты под угрозой физической расправы вымогали деньги в размере 2 млн рублей у местного жителя. В последующем они завладели автомобилем «Порш», а также денежными средствами, находившимися в машине. Кроме того, установлен факт похищения подозреваемыми человека с целью вымогательства недвижимого имущества.

Группа состояла из четырех местных жителей в возрасте от 32 до 35 лет. Все ранее неоднократно судимы за совершение тяжких преступлений. В ходе задержания и проведения обысков по местам проживания членов группы, обнаружен и изъят предмет похожий на огнестрельное оружие. Изъятое было направлено на экспертизу.

14 февраля решением Советского районного суда Казани трое подозреваемых были арестованы сроком на два месяца, еще один помещен под домашний арест, возбуждены уголовные дела.

Всем, кто пострадал от действий вышеуказанных лиц, или имеет сведения об их противоправной деятельности, необходимо обратиться в МВД по Республике Татарстан по тел.: (843) 291-20-02, либо «02» - анонимно.
 

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