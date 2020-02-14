Под Казанью трое подростков ограбили бар и избили хозяйку

По подозрению в грабеже бара в поселке Васильево задержаны трое несовершеннолетних.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, поздней ночью, патрулирующий поселок наряд вневедомственной охраны получил сообщение от оперативного дежурного полиции, что в помещении бара по улице Октябрьской хулиганили посетители и разбили стекло. В баре росгвардейцев встретила хозяйка заведения, которая пояснила, что около часа ночи трое ребят нанесли ей и сыну побои, разбили стекло и попытались похитить упаковку с 1,5 литровыми баллонами пива.

После того, как они покинули помещение, женщина позвонила полицейским. Правоохранители выяснили приметы молодых людей, и позже нашли их в пекарне. Пострадавшие опознали задержанных, ими оказались трое местных жителей 2002-2003 года рождения. Они были пьяны, двое из них ранее имели проблемы с законом.



Молодых людей передали сотрудникам по делам несовершеннолетних отдела полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж».