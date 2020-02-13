В Татарстане автоинспекторы задержали две машины с килограммом наркотиков

В Верхнеуслонском районе РТ сотрудники Госавтоинспекции у пассажиров двух машин изъяли более килограмма наркотиков.

По данным ведомства, около 3 часов утра инспекторы ДПС остановили остановлен автомобиль «Лада», пассажир которого заметно нервничал. В ходе личного досмотра пассажира - жителя Республики Башкортостан - в сумке был найден и изъят полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось 975 гр мефедрона. Жителя Башкирии задержали, возбуждено уголовное дело.

Чуть позже сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Хендэ» под управлением 44-летнего жителя Санкт-Петербурга, который двигался со стороны Москвы в сторону Казани. В автомобиле помимо водителя находился житель Свердловской области, во время личного досмотра которого в левом рукаве куртки было обнаружено и изъято комкообразное вещество темного цвета. Также в сумке лежал прозрачный полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось два фрагмента вещества темного цвета. По результатам исследования изъятое вещество является гашишом общей массой 193 грамма. По подозрению в перевозке наркотических средств мужчина был задержан и доставлен в отдел в полиции.