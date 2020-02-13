Билайн выпускает ТВ-приставку с возможностью установки приложений из Google Play

Билайн (ПАО «ВымпелКом») представляет новую ТВ-приставку BeeBox* на платформе Android TV, которая позволит расширить возможности обычного телевизора до Smart TV**. Основные особенности новой приставки - возможность дополнительно к сервису «Билайн ТВ» установить любые приложения из каталога магазина приложений Google Play, а также функция голосового управления.

Благодаря платформе Android TV пользователи BeeBox смогут скачивать и устанавливать любимые приложения из магазина приложений Google Play на приставку и пользоваться ими на большом экране. Всего пользователям BeeBox будут доступны тысячи приложений в различных категориях (включая игры и образование). Модернизированный пульт управления предоставляет доступ к голосовому управлению. Таким образом, пользователь BeeBox получает возможность использовать основные функции Smart TV через приставку, даже если изначально у его телевизора (с технической возможностью подключения приставки) такого функционала нет.

Новую ТВ-приставку можно подключить к телевизорам, в том числе высокой четкости: она поддерживает видео в формате 4К Ultra HD и цифровое объемное звучание. Приставка BeeBox уже доступна жителям Москвы и Санкт-Петербурга в собственных салонах продаж Билайн и интернет-магазине Билайн по цене 4,5 тыс. рублей. Жители других городов России получат возможность приобрести BeeBox в ближайшие месяцы. Покупателям новой приставки предоставляется бесплатный доступ к «Билайн ТВ» на три месяца в рамках подписки на пакет «Стартовый»*.

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн: «В конце прошлого года аудитория только обновленного OTT-сервиса** «Билайн ТВ» превысила 1 млн пользователей, и она продолжает расти. При этом совокупная месячная аудитория «Билайн ТВ» пользователей месте с учетом предыдущих версий IPTV-сервиса насчитывает свыше 2 млн пользователей. Мы тщательно изучаем потребности наших пользователей и стараемся предложить им самые актуальные решения. Развитие платформы собственных digital-решений Билайн является одним из ключевых приоритетов компании. Активный интерес к нашему ТВ-сервису со стороны абонентов Билайн, а также абонентов других операторов связи подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. По сравнению с другими ТВ-приставками от Билайн, приставка BeeBox открывает новые возможности для наших пользователей за счет широкого спектра приложений в Google Play, что будет способствовать реализации наших планов по продолжению активного роста аудитории в 2020 году».

Обновленный сервис «Билайн ТВ» (12+) был запущен в мае 2018 года. Ключевая особенность обновленного сервиса – работа в режиме OTT, пользоваться сервисом может абонент любого мобильного и фиксированного оператора связи.

Мультиплатформенный сервис «Билайн ТВ» предоставляет доступ к более чем 300 телеканалам с возможностью просмотра архива программ, а также к фильмам от ведущих голливудских и российских киностудий, включая подписки на фильмы и сериалы от партнеров. Просмотр доступен на разных устройствах для абонентов любого мобильного и домашнего интернета. Подробнее о продукте и условиях подключения можно узнать на сайте tv.beeline.ru.

* Активация кода доступна покупателям до 31.12.2020 года. После трех месяцев с момента активации стоимость подписки на пакет «Стартовый» (более 70 каналов) составит 150 рублей в месяц.

** Технология OTT (Over The Top) – метод предоставления видеоуслуг через неуправляемую сеть Интернет (по сетям сторонних операторов связи), который подразумевает возможность использования сервиса абонентами любого оператора связи.